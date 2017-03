Maurice Richard

La Société internationale métallique confirme qu'elle ira de l'avant avec son projet d'usine de transformation de fer pré-réduit briqueté à chaud à Bécancour.

Il s'agit d'un projet d'un milliard de dollars dont l'étude de préfaisabilité a confirmé la viabilité.

L'usine, qui s'établira dans le parc industriel et portuaire de Bécancour, emploiera 174 personnes à terme et plus de 1 400 lors de la construction.

La construction devrait débuter en 2018 pour une ouverture en 2020.

Le PDG de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, Maurice Richard.