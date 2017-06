Une superclinique arrive en Outaouais

Une première superclinique ouvrira ses portes la semaine prochaine en Outaouais.

Le début des opérations de cette clinique, qui portera le nom de MédiGo, est prévu le 4 juillet dans un édifice tout neuf de trois étages situé au 165 boulevard Saint-Raymond, à l'angle du boulevard de la Cité-des-Jeunes.



La superclinique combinera les services d'un groupe de médecine familiale et des consultations sans rendez-vous. Des services de radiologie, d'échographie et de prélèvements seront aussi disponibles.



Il est prévu qu'un minimum de 20 000 consultations par année pourront y avoir lieu et qu'une vingtaine de médecins y pratiqueront.