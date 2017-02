Une serre de cannabis démantelée à Villeroy

Une perquisition menée dans un ancien motel de Villeroy au Centre-du-Québec a mené à l'arrestation de six personnes.

Le lieu servait à la production de cannabis.

Vers 10h ce matin, les policiers de la Sûreté du Québec ont saisi des centaines de plants de marijuana, cinq armes à feu, plusieurs milliers de dollars en argent et un véhicule sur le chemin de la Desserte Nord.

Les six personnes arrêtées, une femme et cinq hommes d'origine asiatique, pourraient comparaître et faire face à des accusations concernant les stupéfiants.

Les policiers ont aussi interpellé le service d'immigration qui s'occupera du dossier de ces ressortissants étrangers.