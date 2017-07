David Price

La portion de la route 108 entre l'école Alexander-Galt et le secteur urbain de l'arrondissement de Lennoxville pourrait être convertie en piste multifonctionnelle.Des discussions sont présentement en cours avec les différents partenaires concernés dont le Centre de recherche d'Agriculture et Agroalimentaire du Canada et le ministère des Transports du Québec.Ils veulent profiter des travaux du prolongement de l'autoroute 410 afin de concrétiser le projet.En audio, Le conseiller, David Price.