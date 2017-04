QUÉBEC - Une pétition est maintenant disponible en ligne pour les citoyens qui voudraient manifester leur opposition au projet de SRB.

En ouverture de son émission ce midi, l'animateur Éric Duhaime a invité ses auditeurs qui souhaitent se prononcer sur le projet de Service Rapide par Bus à aller signer la pétition.

Cette nouvelle mobilisation survient alors que de plus en plus de voix s'élèvent contre le projet de Service rapide par bus que propose les maires de Québec et Lévis.



Cette pétition est l'intiative du site Le REBELLE.