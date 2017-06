Une grève paralyse les transports en Italie

ROME ? Une grève paralysait les transports en Italie vendredi.

Des vols du transporteur aérien Alitalia étaient cloués au sol, les stations de métro étaient fermées et les autobus ne circulaient pas.



Des files interminables se sont formées aux postes de taxis à Rome et à Milan, où un mercure qui frisait les 35 degrés Celsius a ajouté à la frustration des Italiens et des touristes.



Les syndicats italiens déclenchent souvent des grèves le vendredi en été. Mais cette fois, les grands syndicats s'étaient opposés au débrayage décidé par les plus petits, en estimant que la décision est particulièrement dangereuse pour Alitalia, qui est en vente.



L'ancien premier ministre Matteo Renzi est monté aux barricades vendredi, en déclarant sur Facebook que les syndicats ont le droit de faire la grève, mais que les villes ont aussi le droit de ne pas être paralysées.