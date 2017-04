Une famille de Lingwick a besoin de vous

L'appel pour venir en aide à une petite famille de Lingwick a été entendu cette fin de semaine.

La communauté s'est rapidement mobilisée pour soutenir Krystel Grondin, dont le conjoint de 36 ans est décédé dans un accident de moto vendredi.

La campagne de socio-financement lancée a déjà atteint son objectif de 5000 $.

En fait, hier, en fin de journée, plus de 5700$ avaient été amassés.

Rappelons que Roméo Lagacé et son fils de 5 ans circulaient sur la route 108 vendredi en fin d'après-midi et une voiture qui voulait effectuer un virage ne les aurait pas vus. Le père est décédé sur le coup et le jeune garçon de 5 ans a été transporté à l'hôpital où son état s'est amélioré au cours du weekend.

La famille attend la venue d'un troisième enfant.