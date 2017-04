Une étude s'intéresse au salaire viable à Sherbrooke

Philippe Hurteau

Une étude de l'Institut de recherche et d'information socio-économique donne des munitions aux partisans du salaire minimum à 15 $ de l'heure.L'IRIS s'est aussi penché sur les conditions d'un salaire viable en 2017 à Sherbrooke.Pour une famille de 4, composée de deux parents et deux enfants, il évalue à 50 162 $ le revenu disponible sur lequel elle doit compter afin de vivre décemment.Le salaire viable pour un couple avec deux enfants serait de 8 dollars 49 de l'heure, de 9 dollars 48 pour une personne monoparentale et de 13 dollars 32 pour une personne seule.En audio, Philippe Hurteau, chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique.Rappelons que le salaire minimum sera de 11 dollars 25 l'heure à compter du 1er mai au Québec.