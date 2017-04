Une équipe de direction renouvelée à l'UdeS Pierre Cossette/UdeS

Le prochain recteur de l'Université de Sherbrooke, Pierre Cossette, a dévoilé son équipe de direction qui entrera en fonction le 1er juin. L'actuelle doyenne de a Faculté des lettres et sciences humaines, Christine Hudon deviendra vice rectrice aux études et le professeur au département de biochimie, Jean-Pierre Perreault sera vice-recteur à la recherche et aux études supérieures.



Par ailleurs, Jean Goulet, vice-doyen à l'enseignement de la Faculté des sciences, agira à titre de vice-recteur aux ressources humaines, le professeur Vincent Aimez du département de génie électrique occupera le poste de vice-recteur à la valorisation et aux partenariats.



Finalement, Denyse Rémillard, professeure au Département de finance de l'École de gestion deviendra vice-rectrice à l'administration et au développement durable et Jocelyne Faucher conservera ses fonctions de secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante.