Victime

Une des victimes d'Éric Corriveau lance un cri du coeur.La dame a fait confiance à Corriveau qui a notamment enregistré ses ébats sexuels avec elle et a distribué cette vidéo sur des sites pornographiques à son insu.Cette dernière ne serait pas la seule victime.Éric Corriveau a écopé de trois ans de prison hier.En entrevue ce matin, elle a aussi souhaité que les victimes soient plus comprises et écoutées de la part des autorités.