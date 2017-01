Une collision entre un autocar et un camion fait 20 morts en Haïti

PORT-AU-PRINCE, Haïti ? Au moins 20 personnes ont été tuées dimanche en Haïti quand un autocar bondé est entré en collision avec un camion.

L'accident s'est produit dans le nord-ouest reculé de l'île. Onze personnes sont mortes sur place, près de la ville de Port-de-Paix. Le décès de neuf autres a été constaté après leur transfert vers des hôpitaux de Gros-Morne et de Gonaïves.



Les accidents de la route mortels sont fréquents en Haïti, où les policiers ne font que rarement respecter les règles et où les véhicules sont fréquemment surchargés de passagers et de marchandises.



On ne sait pas si les deux conducteurs ont survécu et une enquête a été ouverte.