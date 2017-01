Une bonne année pour la revente de maison à Gatineau

Le marché de la revente de maisons a connu une bonne année 2016. Selon les données publiées par la Chambre immobilière de l'Outaouais, le marché a connu une hausse de 12% en 2016 par rapport à 2015.



C'est la meilleure augmentation des grandes villes du Québec et c'est le double de la moyenne provinciale fixé à 6%.



Le délai moyen pour la vente d'une propriété est demeuré stable à 94 jours, alors que la moyenne provinciale est de 119 jours.



Le prix moyen d'une maison unifamiliale neuve est de 430 000$ à Cantley, Val-des-Monts et Chelsea, à 390 000$ à Hull et Aylmer et à 276 000$ dans les secteurs Gatineau, Buckingham et Masson-Angers.