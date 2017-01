Une autre tempête de neige à l'horizon FM93

QUÉBEC - une autre bordée de neige est attendue au cours des prochaines heures...

La région de Québec devrait en recevoir une dizaine de centimètres d'ici demain matin, selon Environnement Canada.



Un système météorologique en provenance du Colorado atteindra l'ouest du Québec aujourd'hui et de la poudrerie est à prévoir puisque les vents souffleront à plus de 30 kilomètres à l'heure.



Des risques de pluie verglaçante sont aussi sur le radar pour cette nuit et demain.



L'accumulation rapide de neige pourrait rendre les déplacements difficiles.