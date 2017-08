Une Albertaine de 84 ans retrouve sa bague de fiançailles... sur une carotte

EDMONTON ? Une Albertaine de 84 ans qui avait perdu sa bague de fiançailles il y a 13 ans dans le potager a vu resurgir le précieux bijou... autour d'une carotte.

C'est la belle-fille de Mary Grams qui dit avoir récolté la carotte déformée par une bague coincée en son centre. La carotte aurait poussé dans l'ouverture de la bague, mais en grossissant, elle s'était sentie bien à l'étroit et avait enflé tout autour de l'anneau.



Mme Grams, elle, avait perdu tout espoir de retrouver un jour sa bague. En entrevue mardi depuis Camrose, au sud-est d'Edmonton, l'octogénaire raconte qu'elle n'avait même jamais avoué à son mari Norman, décédé il y a cinq ans, qu'elle avait égaré son témoignage d'amour. Il y a 13 ans, lorsque la bague lui a glissé des doigts, elle avait passé des heures et des jours à labourer de ses mains le potager, à quatre pattes. Et en vain.



C'est finalement la femme de son garçon, Colleen Daley, qui aurait retrouvé récemment le bijou de famille en allant cueillir des carottes pour le souper sur la ferme où vivait jadis Mme Grams, près d'Armena. La ferme se transmet de génération en génération dans la famille depuis 105 ans.



Mme Daley explique qu'en voyant la forme tordue de la carotte, elle a songé un instant à la donner au chien Billy qui l'accompagnait. C'est plus tard en lavant les carottes qu'elle a remarqué le bijou et a raconté l'étrange affaire à son mari qui, lui, connaissait l'histoire de la bague perdue.



?Mme Grams n'en croyait pas ses oreilles?, rappelle Colleen Daley. ?C'est en effet incroyable que la carotte ait poussé directement à travers la bague.?



Telle une Cendrillon, Mme Grams a pu aisément enfiler à nouveau la bague, comme au doux temps de ses fiançailles.