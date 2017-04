Une adolescente de Gatineau recherchée police de Gatineau

La police de Gatineau demande l'aide du public pour localiser une adolescente vue pour la dernière fois le 10 mars dernier. Daphnée Couturier, 15 ans, avait été vue près de la rue Du Barry dans le secteur Gatineau.



Les policiers disent craindre pour la santé et sécurité de la jeune femme.



Daphnée Couturier mesure 5' 3 pouces, pèse environ 110 livres, parle français, a les yeux bleus et les cheveux récemment teints mauve et noir.



Elle pourrait porter un bijou au nez.