Un Québécois est recherché pour des agressions commises en Ontario

HAWKESBURY, Ont. ? La Police provinciale de l'Ontario (PPO) recherche un Québécois de 24 ans relativement à deux incidents violents survenus récemment dans l'est de cette province.

Selon la police, deux hommes sont entrés par effraction dans une résidence de Hawkesbury, sur la rivière des Outaouais, dans la nuit de mercredi. Les deux hommes auraient menacé les occupants avec des armes pour leur extorquer de l'argent.



Selon les enquêteurs de la PPO, un des occupants de la résidence a subi des blessures extrêmement graves, pendant que deux autres occupants étaient séquestrés dans une pièce.



La police a pu identifier les deux suspects et l'un d'eux a été depuis appréhendé par la Sûreté du Québec.



La Police provinciale de l'Ontario est maintenant à la recherche de Maxime Seguin, de Grenville-sur-la-Rouge, au Québec. Le suspect était déjà recherché relativement à une agression armée survenue le 20 décembre dernier à La Nation, en Ontario.



Maxime Seguin est un solide gaillard blanc mesurant environ 1,93m et pesant entre 135 et 160 kilos. Selon la police, il fréquente les environs de Hawkesbury et de Grenville-sur-la-Rouge, de part et d'autre de la rivière des Outaouais.



Il est considéré par la police comme armé et dangereux.