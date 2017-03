Un programme d'aide à la rénovation dans le secteur du Coeur de Brompton Courtoisie

Un programme d'aide à la rénovation sera bientôt en vigueur dans le secteur du Coeur de Brompton. L'objectif est de favoriser l'embelissement et la préservation du patrimoine bâti en plus d'encourager les propriétaires à rénover et entretenir leur bâtiment.



Le programme couvrira la plupart des travaux de rénovation et de restauration des façades extérieurs des bâtiments.



Une subvention pouvant atteindre 50 000 $ pourrait être offerte aux propriétaires ou un crédit de taxe foncière.



Les bâtiments de moins de 55 mètres carrés et ceux situés en zone inondable ne sont toutefois pas admissibles.