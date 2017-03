Jean-Sébastien Dufour

Un individu reconnu coupable d'introduction par effraction, d'incendie criminel et de voies de fait causant des lésions, en 2015, pourrait être déclaré dangereux. Jean-Sébastien Dufour revenait en Cour, hier.Dufour a dit à la juge, et je cite: "je m'en câlisse du juge" et "va chier, vieille chienne", fin de la citation.Jean-Sébastien Dufour a été arrêté en 2014, après qu'il soit entré dans un logement de T5rois-Rivières, dans lequel se trouvait deux femmes qu'il ne connaissait pas. Il avait dit être à la recherche de drogue.