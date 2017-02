Rémi Demers et Louisda Brochu

La bâtisse de l'ancienne ferronnerie idéale sera transformée en centre communautaire à l'angle de la 12 e avenue et de la rue Conseil à Sherbrooke.La bâtisse servira aussi de lieu de culte et des services d'aide aux devoirs et d'alimentation y seront notamment offerts.Les conseillers municipaux Rémi Demers et Louisda Brochu ont salué l'implantation du Centre action communautaire de Sherbrooke.Le centre communautaire comptera une quarantaine de cases de stationnement.