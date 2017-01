Un jeune conducteur est accusé d'avoir causé la mort d'une femme enceinte

QUÉBEC ? Le jeune automobiliste de 22 ans qui a mortellement heurté une femme enceinte qui traversait la rue, le 10 août dernier à Québec, a été formellement accusé, mardi au palais de justice de Québec, de négligence criminelle ayant causé la mort et de deux chefs de négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles.

Fait inusité, une de ces deux dernières accusations concerne le bébé de la victime, qui avait été blessé et qui est né le jour même lors de l'intervention du personnel médical qui l'a mis au monde en tentant de sauver la mère.



Jonathan Falardeau-Laroche a été appréhendé lundi à l'issue de l'enquête du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).



Selon les éléments d'enquête disponibles, le jeune homme ne s'est pas arrêté au passage piétonnier où s'était engagée Marie-Pier Gagné, heurtant mortellement la jeune femme de 27 ans.



Il avait poursuivi sa route et heurté deux voitures plus loin, causant des blessures à l'occupante de l'une d'elles, ce qui explique le troisième chef d'accusation.



L'hypothèse de départ était que le jeune homme avait subi un malaise alors qu'il conduisait.



Le quotidien Le Soleil avait révélé en octobre que l'accusé, qui souffre d'épilepsie, avait rencontré son médecin le matin même de l'accident et que ce dernier lui avait recommandé de ne plus conduire sa voiture.



Jonathan Falardeau-Laroche a pu recouvrer sa liberté moyennant un engagement de 10 000 $. Il lui est formellement interdit de conduire tout véhicule à moteur et doit se soumettre à un suivi médical et prendre ses médicaments sous ordre de la Cour.



Il reviendra devant le tribunal le 24 avril prochain pour la suite des procédures.