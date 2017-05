Un ingénieur propose un metro à Québec

Un ingénieur de Saint-Augustin propose l'idée d'un métro qui relierait l'est de Lévis à l'Université Laval et à l'aéroport Selon le Journal de Québec, Robert Vandewinkel, de la firme Arkobold, évalue le projet à 8,26 milliard en deux phases



Le tracé de 30 km comprendrait 10 arrêts pour la première phase de Lévis jusqu'à l'Univeristé Laval



La deuxième phase s'étirerait jusqu'à l'aéroport avec six arrêts supplémentaires