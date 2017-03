Un incident à Gatineau qui fait rire tout le Québec! Photo; journal Le Droit

Le mystère plane toujours ce matin à savoir pourquoi des cols bleus de la Ville de Gatineau ont asphalté un cône orange samedi dans le secteur Masson-Angers. Le cône était placé sur un nid-de-poule à l'angle des rues Bouchard et de l'Aréna pour mettre en gardes les automobilistes de le contourner. Or, les cols bleus sont passés remplir le trou avec de l'asphalte mais on laissé le cône dans le trou, emprisonnant ainsi sa base dans l'asphalte.



La Ville a indiqué par courriel hier qu'elle donnera une réponse ce lundi pour expliquer la situation.