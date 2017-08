Un logement a été la proie des flammes peu après 10h lundi matin au 391 de la rue Mondoux à Gatineau.

Des voisins ont sonné l'alerte et, à l'arrivée des pompiers, de la fumée sortait déjà par les fenêtres de l'appartement. Des flammes étaient visibles et menaçaient de s'attaquer au toit de l'édifice.



Les sapeurs ont réussi à limiter les dégâts, bien que les deux autres logements du triplex aient subi des dommages en raison de la fumée et de l'eau.



Heureusement, on ne signale aucun blessé, mais quatre personnes ont dû être prises en charge par la Croix Rouge.