Un impressionnant geyser dans Lebourgneuf

QUÉBEC - Une conduite provenant de l'usine de filtration d'eau du secteur Lebourgneuf s'est rompue vendredi soir vers 20h projetant un impressionnant jet d'eau dans les airs. Selon le site Zone911, le jet d'eau a atteint une quinzaine de pieds après que le tuyau se soit brisé puis a inondé le secteur situé entre le boulevard des Gradins, le boulevard Lebourgneuf et la rue Bouvier.





Les employés de la voirie ont mis jusqu'à 22h30 pour colmater la fuite et ont dès lors entamé des travaux d'excavation pour la réparer.





Les clients d'Hydro-Québec situés dans ce secteur sont privés d'électricité.





On prévoit le retour à la normale pour 15h15 sur le site web de la société d'État.