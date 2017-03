Un Gatinois de 50 ans en prison jusqu'à mardi prochain

André Viau fait face à six chefs d'accusation pour cette histoire d'agression survenue mardi soir au 569 Alban-Lavigne, dans le secteur Gatineau.

L'homme de 50 ans a reçu trois chefs de voies de fait, un de tentative de meurtre, un de séquestration et un dernier pour avoir braqué une arme contre la présumée victime, une femme de 41 ans



Les événements se sont passés à l'intérieur de la résidence et la victime a subi des blessures graves qui ne mettent pas sa vie en danger.



André Viau va demeurer détenu jusqu'au mardi 14 mars, date de sa prochaine comparution.