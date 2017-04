Un feu de signalisation réclamé à l'intersection Portland et Wood à Sherbrooke Google street view

Un citoyen du quartier nord de Sherbrooke réclame un feu de circulation à l'intersection du boulevard Portland et de la rue Wood. Normand Samson a interpellé les élus municipaux à ce propos lors de la dernière séance publique.



Il soutient que les automobilistes roulent rapidement sur le boulevard de Portland et ils sont nombreux à ne pas s'arrêter à la traverse de piétons.



Monsieur Samson craint pour la sécurité des enfants qui fréquentent l'école Brébeuf.



On peut l'entendre dans l'extrait audio suivi du président du comité de sécurité publique Marc Denault qui explique qu'on pourrait rendre les feux de traverse de piétons accessibles même lorsque la brigadière n'est pas sur place.



Par ailleurs, Normand Samson déplore la présence de paniers de basket ball en bordure des rues, estimant que cela compromet la sécurité des enfants.