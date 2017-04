Un été exceptionnel en vue pour le tourisme

QUÉBEC - L'été 2017 devrait être aussi favorable au tourisme que 2008, l'année du 400e anniversaire de la ville. Le Journal de Québec rapporte que Québec devrait bénéficier des célébrations du 150e du Canada, spécialement avec la venue des Grands Voiliers, et probablement aussi un peu du 375e de Montréal qui attirera des gens de partout dans le monde.





Aussi, on prévoit que la levée du visa obligatoire pour les Mexicains risquent d'en convaincre de venir nous visiter.





À l'office du tourisme de Québec, on prévoit même que les mesures coercitives envers les américains du sud de la part du gouvernement de Donald Trump pourraient en dissuader d'aller aux États-Unis, ce qui serait favorable pour Québec.





Enfin le taux de change avec le dollar américain sera aussi favorable cet été.





Les Américains seront nombreux à nous visiter alors que plusieurs Québécois seront tentés de rester au Québec.





Le Festival d'été de Québec, qui fête souffle sa 50e bougie cet été, a d'ailleurs avoué avoir environ 40% de sa clientèle qui est américaine.