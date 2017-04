Un délai additionnel est demandé pour l'évaluation psychiatrique de Roger Marmonier

À Sherbrooke, un délai supplémentaire a été demandé pour l'évaluation psychiatrique de Roger Marmonier, plus d'un an après le dépôt des accusations contre lui. L'homme de 84 ans fait face à des accusations de conduite avec les facultés affaiblies causant des lésions et de conduite dangereuse.



En février 2016, il avait heurté une jeune femme sur la 13e avenue et il était dans un état d'ébriété avancé.



La psychiatre qui l'évalue sur son aptitude à faire face aux procédures judiciaires a besoin d'un délai additionnel.



Le retour de Roger Marmonier devant le tribunal a été fixé au 8 juin.