Un couple réclame 1,4 million $ après l'accouchement d'un bébé de 13 livres

TROIS-RIVIÈRES, Qc ? Une femme de la Mauricie affirme que son fils et elle ont subi des blessures lors de l'accouchement naturel du bébé de 13 livres. Elle poursuit l'hôpital de Shawinigan et cinq médecins pour la somme de 1,4 million $.

Selon les documents déposés en Cour, les demandeurs Anik Bourbeau et Pascal Lessard de Sainte-Angèle-de-Prémont prétendent que les médecins ont failli à leur tâche d'évaluer la taille du bébé et de recommander une procédure par césarienne lors d'un accouchement en 2010.



D'après les documents préparés par les avocats du couple, le fils serait né avec un bras paralysé de façon permanente, alors que la mère aurait souffert d'importantes déchirures.



Les demandeurs allèguent que les médecins n'ont jamais recommandé de césarienne, malgré le fait que Mme Bourbeau ait exprimé sa volonté d'en avoir une et malgré son historique médical qui inclut une précédente grossesse difficile.



Aucune de ces allégations n'a été présentée en Cour pour le moment et les avocats qui représentent le couple ont refusé de commenter le dossier.



La cause sera entendue par la Cour supérieure en 2018.