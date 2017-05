Un couple accusé en lien avec l'opération anti-drogue menée à Sherbrooke

Le couple arrêté hier dans le cadre d'une opération anti-drogue à Sherbrooke a comparu sous des accusations de possession et trafic de stupéfiants. Il s'agit de Frédéric-Alexandre Green, 35 ans et de Stéphanie Rhéaume, 27 ans.

La femme a pu reprendre sa liberté moyennant un dépôt de 500 dollars mais l'homme demeure détenu et devra subir une enquête sur remise en liberté.

Lors de leur arrestation en pleine livraison, le couple avait en sa possession 10 grammes de cocaïne, 6,6 grammes de crack, 124 comprimés de métamphétamine, 6 téléphones cellulaires, une bonbonne de poivre de cayenne et environ 800 $ en argent.





Des perquisitions ont aussi été effectuées aux appartements des accusés sur les rues Florence et Vimy.