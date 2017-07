Un contrat de 3 ans de 9,3 millions de dollars pour Pageau

Jean Gabriel Pageau a signé un contrat de trois ans avec les Sénateurs. L'attaquant gatinois évite l'arbitrage et empochera 2,6 millions de dollars l'an prochain.



Pour la saison 2018-19, son salaire grimpera à 3,3 millions et il sera de 3,4 millions pour la dernière année de son contrat en 2019-20



Pageau a inscrit 12 buts et 21 passes en 82 matchs au cours de la dernière saison