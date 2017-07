Un conducteur saoul fuit les lieux d'un accident à Aylmer

Un récidiviste de l'alcool au volant a été arrêté dans le secteur Aylmer hier soir alors qu'il roulait à bord d'un camion semi-remorque rapporté volé à Ottawa.



L'homme a été impliqué dans un accident avec un véhicule à l'angle des chemins d'Aylmer et Vanier.



Le conducteur a pris la fuite mais a vite été retracé par les policiers.



L'homme avait un taux d'alcool près de trois fois au-dessus de la limite permise.



C'était la quatrième fois qu'il était arrêté pour un tel motif et son permis était déjà suspendu.



Il va comparaître au palais de justice de Gatineau sous deux chefs d'accusation avec les facultées affaiblies, bris de probation, entrave au travail des policiers, délit de fuite et recel.



Les occupants du véhicule, des personnes âgées, n'ont pas été blessé.