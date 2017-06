Un arbitre ordonne la réintégration d'une employée de la Ville de Sherbrooke

Écoutez le reportage :

Un arbitre du travail ordonne la réintégration d'une employée de la Ville de Sherbrooke congédiée en août 2015.

Elle était préposée au terminal du Centre de renseignements de la police du Québec au sein du SPS et elle a consulté des dossiers à des fins personnelles à plusieurs reprises.



La preuve démontre que l'employée a agi ainsi pour obtenir des renseignements sur son ex-conjoint, étant alors mêlée à un dossier judiciaire concernant la garde de son fils.



Le syndicat a écrit une lettre au comité exécutif de la Ville de Sherbrooke pour indiquer que la dame reconnaissait ses fautes et que la sanction recommandée était hors proportion.



Le jugement relate que la gestionnaire aux ressources humaines Marie-Douce Paquin aurait dû rapporter cette lettre au conseil municipal. L'arbitre ajoute que le sommaire décisionnel était biaisé et pollué par la mention illégale d'une mesure disciplinaire antérieure qui ne pouvait être invoquée en raison d'une clause de la convention collective.



Le tribunal annule donc le congédiement de l'employée et impose plutôt une suspension de 3 mois. La Ville de Sherbrooke confirme d'ailleurs qu'elle ira en révision judiciaire dans ce dossier.

En audio, le reportage de Marie-France Martel