Un 2e tour moins laborieux pour les Français à Québec

QUÉBEC - Le 2e tour de votation à Québec s'est beaucoup mieux déroulé que celui du premier tour, rapporte TVA Nouvelles. Des Français de la Mauricie à la Gaspésie ont voté au Collège Stanislas de Ste-Foy samedi dans le cadre des présidentielles françaises, et n'ont attendu que quelques minutes.





Lors du premier tour, certains d'entre eux avaient attendu plus d'une heure avant de pouvoir voter, ce qui en avait découragé plusieurs d'exercer leur droit de vote.





Le consulat de France à Québec a amélioré les accès au bureau de scrutin et ajouté plusieurs bénévoles pour s'assurer du bon déroulement du vote.





Les résultats seront dévoilés à 14h dimanche.