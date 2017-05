Trois fois plus de détenus libérés... par erreur

QUÉBEC - Le nombre de détenus libérés par erreur des prisons québécoises a triplé en un an.

Le Journal de Québec rappelle que 10 détenus ont été libérés alors qu'ils ne devaient pas l'être en 2015-2016.

Du nombre, le motard criminel Francis Boucher, fils de Maurice Boucher. Cette bourde avait incité le gouvernement à contacter les directions d'établissements pour leur rappeler leurs devoirs.

Le résultat n'a pas été probant : en 2016-2017, ce sont 29 détenus qui ont été libérés par erreur, trois plus qu'un an plus tôt.

Selon le ministère de la Sécurité publique, ces erreurs sont le fruit de manquements administratifs, et les détenus injustement libérés sont généralement ramenés à bon port quelques heures plus tard.