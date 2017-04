TRIPLE MEURTRE DE SHAWINIGAN: Il faut évaluer le suspect aux plus tôt, selon Pierre Mailloux

Pierre Mailloux

Chargement du lecteur ...

Le psychiatre Pierre Mailloux estime que la police doit faire évaluer le plus rapidement possible le suspect du triple meurtre commis hier à Shawinigan et Saint-Mathieu-du-Parc. Le psychiatre affirme que si on attend trop longtemps, on n'aura pas le juste portrait de l'état mental de l'individu.