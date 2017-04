Triple meurtre Centre-Mauricie; un dernier hommage sera rendu à Denise Hallé samedi Denise Hallé/Photo: Cogeco nouvelles

Plus de deux semaines après le triple meurtre à Shawinigan et Saint-Mathieu-du-Parc, les proches des victimes continuent de vivre leur deuil. Ceux de Denise Hallé se préparent à dire un dernier "au revoir" à la femme de 61 ans. Ses funérailles auront lieu samedi après-midi, en l'église de Saint-Gérard-des-Laurentides. Denise Hallé laisse dans le deuil 2 filles et 1 fils, et 4 petits-enfants.



La famille demande aux gens de faire un don au Centre d'aide aux victimes d'actes criminels de la Mauricie, comme marque de sympathie.



Les funérailles de Janet Lauzon-Toupin ont eu lieu jeudi dernier, en Ontario.