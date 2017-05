Triple meurtre au Centre-Mauricie; Sylvain Duquette revient en Cour Sylvain Duquette/Photo: Cogeco nouvelles

Sylvain Duquette, l'homme accusé d'avoir tué trois personnes, le 5 avril dernier, à Shawinigan et Saint-Mathieu-du-Parc doit revenir en cour aujourd'hui. Son dernier passage a eu lieu le 13 avril, mais le dossier a été reporté à aujourd'hui, le temps de recevoir la preuve en entier et les résultats d'expertises.



Six chefs d'accusation pèsent contre Sylvain Duquette, dont trois pour meurtre au premier degré. Il aurait assassiné sa belle-mère et et tenté de tuer son père. Sa folie meurtrière à aussi eu raison de sa belle sœur et l'amie de celle-ci.