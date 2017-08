Travaux de maçonnerie en litige: Gatineau paye le double du prix

La Ville de Gatineau a payé en double des travaux de maçonnerie qu'elle a confié à l'entreprise Profex en 2012 pour la réfection de la Maison du citoyen, dû à son manque de collaboration.

La Cour du Québec a tranché dans ce litige qui remonte à 2014, en soulignant les méthodes «loufoques» utilisées par la Ville à l'endroit de l'entrepreneur.

L'entreprise Profex avait remporté en 2012 le contrat pour la première phase des travaux sur l'édifice de la rue Laurier.

Une fois le travail terminé, près d'un an plus tard, la Ville soulève des déficiences majeures dans l'alignement de certaines briques et refuse d'assumer une partie de la facture évaluée à 64 000$. Soulignons que les déficiences auraient pu être corrigées pour environ 200$.

Plus tard, à l'été 2014, un autre entrepreneur reprend l'ouvrage dans le cadre de la deuxième phase, après que les travaux aient été jugés non-conformes par la Ville, qui refuse de partager le rapport d'experts avec Profex.

Au bout du compte, le tribunal a conclu que l'entreprise ne devait pas être pénalisée et que la Ville devait rembourser une partie des honoraires judiciaires et des frais d'experts dans cette affaire.