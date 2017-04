Tragédie familiale en Mauricie: le père du suspect est sorti de l'hôpital

Claude Duquette, qui a perdu sa conjointe aux mains de son fils, le présumé meurtrier de Shawinigan, est sorti de l'hôpital, hier, au lendemain des incidents qui continuent de bouleverser la Mauricie.

«Finalement, il est sorti hier, a confirmé vendredi matin au 98,5 FM, Josée Dandurand, membre de la famille des victimes et du suspect.

Josée Dandurand est la belle-fille d’une des victimes, Jocelyne Pellerin, qui elle est la conjointe de Claude Duquette, le père du suspect.

«Il est chez sa fille et on n’a pas eu de détails. Son fils a été très méchant, c’est difficile. Il n’a pas eu de brûlures, finalement, mais il a dit que cela avait duré trois heures et qu’il les a attachés tous les deux, cous, poignets, pieds, après des chaises.»

Détails sur le carnage

Il a tout cassé dans la maison, il criait… il leur lançait des objets… Un moment donné, mon beau-père lui aurait dit : «Mets-moi proche de Jocelyne, je veux mourir à côté et il a dit non toi, c’est pas ça que je te réserve. Il l’a laissée loin…»

Le suspect Sylvain Duquette est formellement accusé de trois meurtres prémédités. Il était armé et muni de bidons d'essence et on le soupçonne d'avoir assassiné trois femmes qu'il connaissait bien et d'avoir allumé deux incendies.