Aurélie Guindon

Plus d'une centaine de policiers procèdent aujourd'hui au démantèlement d'un réseau de trafic de stupéfiants lié aux motards criminalisés dans les secteurs de Granby et Cowansville.16 perquisitions se déroulent simultanément à Cowansville, Granby, Saint-Paul d'Abotsford, Saint-Alphonse-de-Granby et Saint-Paul-de-l'île-aux-Noix.Quelques dizaines de milliers de comprimés de méthamphétamines ont déjà été saisis.Les policiers procèdent aussi au démantèlement d'une serre de cannabis hydroponique sophistiquée en Montérégie.