Francine Patenaude

Chargement du lecteur ...

Tourisme Cantons de l'Est misera sur la diversité des expériences offertes dans la région pour attirer des visiteurs cet été.La directrice générale, Francine Patenaude, souligne dans l'extrait audio que la région des Cantons de l'Est est une destination d'escapade de 2 ou 3 jours.Un blogue sera fait pour faire connaître les attraits aux visiteurs.Tourisme Cantons de l'Est fera de la promotion auprès du marché américain, notamment à Boston et en Nouvelle-Angleterre de même qu'en Ontario.