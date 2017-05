(Cogeco Nouvelles) - La Sûreté du Québec est présentement à la recherche d'Anthony Cliche qui s'est échappé du poste autoroutier des Laurentides, situé à Saint-Jérôme, la nuit dernière.

Jeudi matin, vers 4h, l’homme de 25 ans a été arrêté par les policiers et amené au poste, au 4 boulevard de la Salette, près de la prison de Saint-Jérôme.



Torse nu et avec des menottes aux poings, Anthony Cliche a pris la fuite à pied.



Il pourrait se situer dans le secteur de Prévost.



Les policiers demandent aux personnes qui apercevraient cet homme de ne pas tenter de s’en approcher et de communiquer immédiatement avec le 911.

