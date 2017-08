Textos au volant : faut-il permettre aux policiers de consulter les cellulaires?

Reportage

Chargement du lecteur ...

QUÉBEC - Alors que le ministre des Transports songe à apporter des modifications au Code de la sécurité routière, certains se questionnent à savoir s'il faudrait permettre aux policiers de consulter les cellulaires d'automobilistes impliqués dans un accident.

Les policiers ont actuellement le droit de demander aux automobilistes de leur prouver qu'ils ne textaient pas au volant, mais ne peuvent les forcer à le faire.



Ils peuvent cependant consulter l'historique d'un cellulaire à la condition d'obtenir le mandat d'un juge. Ce qui est généralement fait à la suite d'accident causant des blessures graves ou la mort.

Dans le cas d'Amélie (nom fictif), une jeune femme de Lévis récemment victime d'un accident mineur, elle ne saura jamais si l'automobiliste qui l'a happée dans la côte d'Abraham à Québec textait au volant. Elle dit avoir demandé à l'un des policiers dépêchés sur les lieux de vérifier l'appareil cellulaire de l'automobiliste fautif. Ce dernier lui aurait répondu qu'il n'avait pas le pouvoir de le faire.

Amélie juge que celui qui a embouti son auto s'en tire à bon compte, à l'exception de ses assurances qui risquent augmenter en raison d'un accident responsable.

Me Marc Bellemare, avocat spécialisé notamment dans la défense des accidentés de la route, dit voir de plus en plus de victimes du texto au volant. Il croit qu'il faut criminaliser cette pratique dangereuse, qu'il qualifie de fléau. Il est d'avis également qu'il faudrait forcer les automobilistes à présenter leur cellulaire aux policiers, de la même manière qu'un policier peut forcer un automobilistes à souffler dans l'ivressomètre.

Il juge que la fouille devrait se limiter à l'historique des conversations et des textos, et se faire en présence du propriétaire de l'appareil.

Le CAA-Québec n'est pas du même avis. Marco Harrison, directeur de la Fondation CAA-Québec pour la sécurité routière, croit qu'une telle mesure serait rapidement contestée devant les tribunaux puisqu'elle irait à l'encontre de la Charte canadienne des droits et liberté. De surcroît, il s'agirait d'un pouvoir trop grand dans un contexte pénal.

Dans un mémoire présenté lors des consultations publiques de la SAAQ sur la sécurité routière, le CAA-Québec suggérait que l'on criminalise le texto au volant lors d'accidents graves ou mortels. On proposait aussi d'ajouter au Code de la sécurité routière le concept de présomption de culpabilité. Ce qui permettrait aux policiers de sanctionner les automobilistes sous le seul motif que ces derniers tiennent un appareil ressemblant à un cellulaire. Les automobilistes auraient ensuite le pouvoir de contester devant les tribunaux, et faire la démonstration que ce n'était pas le cas.

Les automobilistes, qui tiennent un cellulaire en main, s'exposent à une amende de 80 à 100$ et l'inscription de 4 points d'inaptitude à leur dossier de conduite.