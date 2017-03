Temps d'attente dans les hôpitaux: plus de 13 M$ annoncés en Estrie Cogeco Nouvelles

Dans la foulée des investissements en vue de diminuer le temps d'attente dans les hôpitaux, l'Estrie reçoit une aide financière de près de 13 655 000 $. Ce montant servira à la création de 206 places pour les personnes qui sont en attente de services en hébergement et à l'ajout d'effectifs en centre d'hébergement et de soins de longue durée.



Par exemple, 160 places seront créées pour les personnes en perte d'autonomie, 14 places le seront en réadaptation et convalescence ainsi que 32 en santé mentale.



De ces 13,6 millions de dollars, 2 millions serviront à l'embauche de personnel. Une trentaine de personnes de plus seront engagées dans les CHSLD de la région comme préposés aux bénéficiaires ou infirmières auxiliaires.