Témoins recherchés pour une collision impliquant un piéton de 18 ans

La police de la MRC-des-Collines est à la recherche de témoins concernant la collision survenue le 26 avril dernier, entre une camionnette et un jeune piéton de 18 ans, sur la route du Carrefour, dans le secteur Perkins à Val-des-Monts.

Les enquêteurs aimeraient rencontrer les occupants des véhicules qui précédaient et qui suivaient la camionnette impliquée dans la collision vers 18h50.



Les personnes qui auraient de l'information sont priées de communiquer avec la police de la MRC-des-Collines auprès du sergent-détentive, Stéphane Roy au 819-459-2422, poste 3248.



Pour ce qui est de la victime, elle se trouve toujours à l'hôpital pour y soigner des blessures importantes à la tête mais on ne craint plus pour sa vie.