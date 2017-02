Tel qu'annoncé par le 1047 Outaouais: le nouveau Guertin, un projet de 104 millions

La présentation à l'hôtel de ville de Gatineau concernant l'entente entre la ville de Gatineau et le groupe VMSO dans le dossier Guertin a débuté ce matin. Tel qu'annoncé par le 1047 Outaouais l'automne dernier, la facture totale du projet est de 104 millions de dollars.



55 millions sont consacrés à la construction d'un amphithéâtre de 4000 sièges et 24 millions à la construction de trois glaces communautaires.



25 millions de dollars supplémentaires vont servir à la construction d'un stationnement étagé, à la démolition de Guertin, aux accès aux stationnements l'aménagement paysager ainsi que divers honoraires professionnels.



Fait à noter, le conseiller Denis Tassé, l'un de ceux qui a le plus critiqué le maire dans le dossier jusqu'ici, se trouve en voyage à l'extérieur du pays.