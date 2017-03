Système de paie Phénix: des améliorations à prévoir

La sous-ministre à Services publics et de l'Approvisionnement Marie Lemay a fait une mise à jour concernant le système de paie Phénix.

Même si plusieurs dossiers se règlent à tous les jours, il reste encore 6000 dossiers arriérés et près de 300 000 dossiers non traités.



Au moins deux dossiers seront réglés d'ici deux mois.



Selon Marie Lemay, celui du congé parental sera réglé à la fin mars tandis que les cas d'invalidité devraient être chose du passé à la fin avril.