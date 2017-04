Sylvain Duquette aurait lui-même mis l'enfant en sécurité

Un enfant se trouvait bel et bien dans la maison où Denise Halle et son amie Janet Lauzon-Toupin ont été assassinées, mercredi soir à Saint-Gérard-des-Laurentides. Tout porte à croire que le présumé meurtrier, Sylvain Duquette aurait lui même conduit le bambin chez le fils de Denise Halle qui habite à quelques maisons seulement du lieu où s'est produit le drame.

Selon plusieurs témoignages recueillis auprès du voisinage, après avoir mis l'enfant en sécurité, le fils de Denise Halle aurait alerté les secours et accouru chez sa mère où il aurait fait la macabre découverte. Intoxiqué par la fumée provoqué par l'incendie allumé par le suspect, il a du être transporté à l'hôpital.



Sylvain Duquette a été arrêté dans les instants qui ont suivis alors qu'il remplissait des bidons d'essence à une station service de Saint-Gerard-des-Laurentides.



Plus tôt dans la soirée, Sylvain Duquette aurait séquestré son père et sa belle-mère durant trois heures. La femme a été tuée, tandis que le père a pu s'échapper.



L'enfant et sa grand-mère, Janet Lauzon-Toupin originaire de Prescott en Ontario, étaient en visite chez Denise Halle. Ils étaient arrivés en soirée.

par Julie Grenon