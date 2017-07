Suspect recherché pour braquages de bijouteries

Un suspect vient d'être inculpé pour le braquage de deux bijouteries survenu en 2016 à Ottawa. D'Andre Darrington, 19 ans, est recherché par les policiers en lien avec six chefs d'accusation, dont vol qualifié et port de déguisement.



L'individu est un homme de race noire mesurant 6 pieds et pesant 150 livres, de carrure mince, aux yeux bruns et aux cheveux noirs frisés.



Toute personne ayant des renseignements quant à l'endroit où se trouverait ce suspect, ou portant sur cette affaire peut communiquer avec la police d'Ottawa au 613-236-1222, poste 2655.